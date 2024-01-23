Туристы начали бронировать отели в городах России на лето

Калининградская область наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Крымом и Краснодарским краем входит в пятёрку самых популярных туристических направлений на лето 2024 года. Такими данными с «Клопс» поделились эксперты сервиса «Яндекс. Путешествия».

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Россияне начали бронировать номера на предстоящий сезон ещё в октябре 2023 года. В среднем туристы готовы остаться в регионе на шесть дней. При этом средняя цена номера составляет 8 660 рубле в сутки. Выше только проживание на черноморских курортах (8 980 рублей).

По информации сервиса, число ранних бронирований увеличилось в пять раз. Одной из причин называется уверенность туристов в планах на весенне-летний отдых.

«Летом, особенно в популярных туристических местах, спрос на отели может быть очень высоким, и цены могут значительно возрасти. Бронирование заранее, в том числе с помощью функции отложенного платежа, позволяет избежать таких неприятных сюрпризов», — отмечают специалисты сервиса.