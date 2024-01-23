Нижегородская область вошла в топ-10 летних туристических направлений у россиян

Нижегородская область оказалась в числе десяти наиболее востребованных внутренних туристических направлений для летних каникул в этом году. Об этом сообщает портал Яндекс Путешествия.

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Ещё в октябре 2023 года россияне начали резервировать отели здесь на средний срок в 3 дня за 190 дней до поездки. К такому выводу специалисты Яндекс Путешествий пришли после анализа данных о бронированиях отелей за период с 1 мая по 31 августа 2024 года.

Самые ответственные начали готовиться к летнему отдыху уже в сентябре 2023 года. В среднем же пользователи сервиса предпочитают делать ранние бронирования отелей за 205 дней. Это на 11 дней раньше, чем в предыдущем году, когда подготовка к поездкам началась за 194 дня.

Общее количество ранних бронирований отелей по всей России на летний период выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом. Среди причин этого роста — увеличение уверенности туристов в планах на весенне-летний отдых и расширение доступных внутренних туристических направлений.

Самым популярным российским направлением на главный отпускной сезон-2024 является Краснодарский край, где средняя стоимость ночи в местном отеле составляет 8980 рублей. Нижегородская область находится на девятом месте — забронировать гостиницу в регионе в среднем стоит 6240 рублей.

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