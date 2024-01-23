В Туве в 2024 году откроют международную академию шаманизма

"Принято решение об открытии академии шаманизма в Туве, где люди смогут освоить теорию и ряд практических шаманских знаний. Это учебное заведение будет международным. Есть интерес к изучению шаманских практик не только со стороны жителей [России], но и тех, кто живет в других странах", - сообщила Пухальская.