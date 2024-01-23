Спрос на путешествия внутри страны стал разнообразнее

Глубина бронирований россиянами зарубежных направлений выросла, при этом расширяется и число направлений путешествий внутри страны, рассказали в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс". Самыми быстрорастущими направлениями в 2023 году стали Оренбург, Мурманск, Хабаровск, Новосибирск и Казань. Эти тенденции продолжатся и в этом году, считают эксперты.

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Самым быстрорастущим направлением в 2023 году стал Оренбург - доля бронирований авиабилетов в этот город за прошлый год выросла на 74%, отмечают представители туррынка. Средний чек на перелет туда-обратно составил 11,1 тыс. руб. Чаще остальных Оренбург выбирали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Калининграда. На 26% выросла доля бронирований авиабилетов в Мурманск. В среднем в город летали за 12,5 тыс. руб. туда-обратно.

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Путешественники также стали чаще выбирать путешествия в Хабаровск - доля купленных билетов по этому направлению выросла на 25%. Средний чек на перелеты составил 22 тыс. руб. туда и обратно. Билеты в Новосибирск стали бронировать на 18% чаще, а в Казань - на 14%.

Наиболее популярными внутренними направлениями по версии АТОР стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Крым и Татарстан. Рост спроса по направлениям - в среднем на 15%

Как отмечают в экспертном сообществе, доля путешествий внутри страны действительно возросла. Этому способствовало субсидирование авиаперелетов, установление "плоских", фиксированных тарифов для полетов на Дальний Восток, а также сокращение стыковочных рейсов.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова отмечает, что популярность путешествий внутри страны растет - на фоне уменьшения количества международных рейсов число внутренних за последний год стало больше на 20%.

"Если раньше 40% приходилось на международные рейсы, а 60% - на внутренние, то сейчас это соотношение составляет 20% на 80%, произошло перераспределение в сторону развития внутреннего туризма. Это произошло благодаря субсидированию внутренних перелетов, установке фиксированных тарифов, а также уменьшению количества стыковочных рейсов", - говорит Осипова.

Она добавила, что в 2023 году субсидированными рейсами летало 3,5 млн чел. Уменьшение количества стыковок наравне с субсидированием перелетов и фиксированными тарифами также сильно повлияло на развитие внутреннего туризма.

Интересно, что по данным "Авиасейлс" доля бронирования в традиционно популярные Москву, Санкт-Петербург и Сочи снизилась в среднем на 5%. Это связано с тем, что в авиабилетах отражена только часть картины туристического рынка, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.