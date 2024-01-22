Туристы не спешат бронировать отдых на майские праздники в Дагестане

На сайтах онлайн-тревел-агентств (ОТА), а также в системах бронирования туроператоров пока есть выбор размещения на майские праздники в популярных отелях Дагестана. Год назад в январе найти свободные места на майские было уже непросто.

Нерабочие дни в этом году приходятся на период с 28 апреля по 1 мая. На эти даты доступны, например, номера с моментальным подтверждением в «Azimut Парк Отель Каспийск» 4* – первая пляжная линия, есть бассейн. Три ночи в стандарте на завтраках обойдутся в 29 тыс. руб. за двоих (здесь и далее указаны цены, актуальные на 12:00 22 января. – Ред.).

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В «Айсберг Каспийск» 4* (200 м от моря) двухместный номер с балконом на те же даты стоит 21 тыс. руб. В «Джами» 4* стандарт первой категории обойдется в 31 тыс. руб., т. е. 10,3 тыс. руб. в сутки. Прошлой весной номера на даты начала июня в этой гостинице стоили 9 тыс. руб. за ночь, т. е. на 15 % дешевле. Самый доступный вариант на майские праздники среди отелей 4* Каспийска – «Арена», 17,3 тыс. руб. без питания с 28 апреля по 1 мая.

В Дербенте дешевле всего из «четверок» размещение на майские в гостинице «Европа» – центр города, до моря придется прогуляться 700 м. Стоимость за 3 ночи – 18 тыс. руб.

Рядом с пляжем пока есть номера в Gold Niyara 4* – 21 тыс. руб., в «Метрополь» 4* – за ту же цену, в Golden Beach Дербент 4* (в 50 м от моря и аквапарка) – 26,8 тыс. руб. за стандарт с балконом.

Есть пока свободные номера на майские и в популярном прибрежном комплексе Sea Zone 3* – 36 тыс. руб. за 3 ночи. Годом ранее уже к середине марта отель был забронирован вплоть до конца июля.