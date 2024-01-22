В Пермском крае построят 150 модульных домов для туристов
В Министерстве туризма Пермского края заявили, что до конца 2024 года на пяти территориях региона построят 150 домов для туристов.
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что модульные дома на 195 номеров возведут в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Новые здания появятся в Перми, Кунгурском, Ильинском, Пермском и Чердынском округах.
Ранее вице-президент корпорации «Синергия» Алихан Хашиев рассказал о популярном виде туристического отдыха — глэмпинге.