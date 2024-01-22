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В Пермском крае построят 150 модульных домов для туристов

В Министерстве туризма Пермского края заявили, что до конца 2024 года на пяти территориях региона построят 150 домов для туристов.

В Пермском крае построят 150 модульных домов для туристов
© RT на русском

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что модульные дома на 195 номеров возведут в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Новые здания появятся в Перми, Кунгурском, Ильинском, Пермском и Чердынском округах.

Ранее вице-президент корпорации «Синергия» Алихан Хашиев рассказал о популярном виде туристического отдыха — глэмпинге.

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