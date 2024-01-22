Музей оккупации в Пскове принял более 12 тыс. туристов

Музей оккупации Псковской области 1941-1944 годов, не имеющий аналогов в России, за первый год своей работы принял более 12 тыс. человек, в их числе - жители всех регионов страны, сообщила журналистами директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

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Учреждение расположено в здании, где в годы Великой Отечественной войны располагался карательный орган "Эстонская полиция безопасности и СД", а в подвале находились камеры следственной тюрьмы, в которых содержались арестованные местные жители.

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Музей начал свою работу в конце 2022 года. Экспозиция учреждения охватывает всю историю оккупации Псковской области, среди экспонатов - карта размещения концентрационных лагерей, история здания, копии писем допросов карателей, воспоминания очевидцев. Кроме того, в музее представлены артефакты, которые были найдены на местах раскопок: взрослая и детская обувь, немецкие патроны, из которых были расстреляны мирные жители, личные вещи расстрелянных, в том числе наручные часы и очки.

"Музей посетило свыше 12 тыс. человек, проведено более 350 экскурсий для организованных групп. У нас много школьников, студентов, причем не только из Пскова, из всех муниципалитетов, а также из всех регионов нашей страны, в том числе есть из Владивостока", - сказала Исакова.

Она добавила, что посетителей больше всего интересуют редкие подлинные документы времен оккупации, в том числе "трофейные": копии личных документов советских жителей, паспортов, хлебных карточек, документы об административных наказаниях. По словам Исаковой, особое внимание у школьников вызывает камера заключения, которую оккупационные войска в годе Великой Отечественной войны оборудовали в Пскове.

"Камера создана на основе документов, по описанию, и надписи, которые в камере есть, все на основе документов. Дети читают эти надписи, у них возникает вопрос - неужели действительно так было?", - рассказала директор архива.

О музее и Пскове в годы войны

Главная экспозиция музея посвящена сожженным деревням Псковской области. В музее оккупации Псковской области обустроен также зал памяти "Без срока давности", в нем для посетителей демонстрируется хроника 1943-1944 годов, которая была снята комиссией по расследованию злодеяний сразу после освобождения территории. Основная задача музея - сохранить достоверные сведения и факты о событиях Великой Отечественной войны и донести их до общественности, в первую очередь для подрастающего поколения.

Псков был занят немцами 9 июля 1941 года, освободить его удалось только 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. В 1945 году Псков включили в число 15 русских городов, подлежавших первоочередному восстановлению. На территории Псковской области в период оккупации действовали несколько концентрационных лагерей.