Анархия для организаторов экскурсий в России продлится еще год

Крайний срок для завершения аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в России могут снова перенести. Это следует из утвержденного 20 января Правительством РФ плана мероприятий о внесении изменений в туристическое законодательство.

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В распоряжении сказано, что поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за работу без аттестации, должны быть внесены в Госдуму только в сентябре.

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Окончательное одобрение Советом Федерации поставлено вообще на июль 2025-го. При этом согласно ранее принятой отсрочке, аттестация должна завершиться к 1 июля текущего года. Получается, что после этой даты наказывать за нарушения экскурсоводов и организаторов всевозможных авторских туров снова не будут: анархия продлится еще целый год. Впрочем, есть нюанс.

«Запрет на осуществление деятельности экскурсовода без аттестации не регламентируется КоАП. Эти поправки, обозначенные в “дорожной карте” Правительства, больше касаются юридических лиц, которые, скажем, нанимают не аттестованных экскурсоводов. Если же говорить о работе обычных экскурсоводов, то ответственность для них может наступить и по другим статьям, например, о незаконной предпринимательской деятельности», - говорит основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Он добавил: сейчас главное, чтобы не перенесли саму обязательность аттестации (она регламентируется отдельным федеральным законом, принятым еще в 2021 году). А к переносу есть «большие предпосылки»: «У давно работающих экскурсоводов нет бурного желания проходить аттестацию».

В том, что аттестация проходит ни шатко ни валко, можно убедиться, заглянув в федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, опубликованный на сайте Минэкономразвития. Вот данные о количестве аттестованных специалистов в некоторых популярных туристических регионах: Калининградская область - 77 человек, Краснодарский край - 165, Московская область - 100, Псковская область - 92, Дагестан - 106, Карелия - 90, Ставропольский край - 66, а в Новгородской области - всего 3. На огромную Москву приходится всего 135 аттестованных экскурсоводов. Выбиваются из общего ряда Крым, где «корочки» получили более 400 человек, и Санкт-Петербург - 806 аттестованных специалистов по состоянию на 24 января.

Кроме темпов аттестации есть еще одна проблема - не во всех регионах определен порядок, кто именно будет контролировать ситуацию и какова будет процедура.

«Вопросов остается много - как взаимодействовать с правоохранительными органами, судом. Кто будет отлавливать нарушителей и составлять административные протоколы. Или, например, - а куда девать туристов, если вдруг окажется, что у экскурсовода нет аттестации и он не имеет права вести группу», - отмечает Георгий Мохов.

Что интересно, в плане мероприятий Правительства вопросы аттестации еще одной категории специалистов - проводников-инструкторов - вообще не упомянуты. А ведь от их квалификации безопасность туристов, осуществляющих восхождения в горах, сплавы по бурным рекам или изучающих пещеры, зависит зачастую сильнее, чем от профессионализма экскурсовода..