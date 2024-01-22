Майские праздники на Балтике обойдутся в 101 тыс. рублей

В отличие от Краснодарского и Ставропольского краев, где повышенный спрос на летний отдых в санаториях обозначился уже сейчас, в Калининградской области ажиотажа пока нет. Номера, как убедился корреспондент TourDom.ru, можно забронировать практически на любую летнюю дату. Также нет дефицита и на майские праздники. Но цены будут различаться – в июле отдых вместе с оздоровлением выйдет в 1,5 раза дороже, а то и больше. Хотя не везде.

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Если рассматривать крупные санатории, то выгоднее всего туристам остановиться в «Зеленоградске», расположенном на первой линии от моря, в двух шагах от променада. Стоимость размещения (во всяком случае пока) в начале мая и начале июля здесь не отличается. Самый дешевый номер с 1 по 11 мая с питанием и минимумом оздоровительных процедур обойдется в 36 тыс. руб. на человека. Чуть дороже майский отдых выйдет в самом крупном санатории региона – «Янтарном береге» в Светлогорске – 39,3 тыс. руб. на одного. Однако в июле здесь уже существенно дороже. Если не заказывать дополнительные лечебные процедуры (а выбор тут довольно большой), отдохнуть в течение 10 дней с 1 по 11 июля можно за 55 тыс. руб. Чтобы пожить и полечиться в течение такого же срока в санатории «Отрадное» в зеленом пригороде Светлогорска, придется заплатить 51 тыс. руб., причем цена одинакова и в мае, и в июле.

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В санатории «Azimut Здоровье Янтарь» в Светлогорске 10-дневное пребывание с трехразовым питанием, а также с основными лечебными и оздоровительными процедурами будет стоить 58 тыс. руб. с человека в начале мая и 92 тыс. руб. – в начале июля. При этом если бронировать сейчас, можно сэкономить 4 тыс. руб.

Еще дороже получится отдых в светлогорском пансионате «Волна» 4*. За 10 дней в июле готовьтесь выложить 160,5 тыс. руб. на человека с полным пансионом и 198 тыс. руб. с питанием и лечебными процедурами.

Чтобы оценить динамику цен, мы сравнили некоторые предложения с прошлогодними, взяв популярный заезд на майские праздники: с 29 апреля по 6 мая. В «Янтарном береге» номер на двоих без лечения подорожал за год на 2,7 тыс. руб. – до 42,7 тыс. руб, т. е. совсем немного – на 6,8%. В «Отрадном» цены выросли больше. Год назад отдохнуть без лечения, но с трехразовым питанием двум взрослым в санатории можно было за 42 тыс. руб. В 2024-м те же даты на тот же период можно забронировать за 48,8 тыс. руб. И это минимум. Но самый заметный рост был обнаружен в пансионате «Волна». В этом году самое дешевое размещение на неделю обойдется в 77,5 тыс. руб. на двоих. С лечением – 101 тыс. руб. Год назад «Волну» можно было забронировать за 48 тыс. руб. (без процедур). Таким образом, за год цена выросла на 61%.

Как рассказывал TourDom.ru, стоимость отдыха в санаториях Татарстана в следующем году выросла незначительно – на уровень инфляции. А вот на юге России цены подскочили.

«Интерес к лету большой, рост цен, если говорить о гостиницах и санаториях различных категорий, разный – от 5 до 70%», – рассказал председатель экспертного cовета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.