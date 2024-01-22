Росмолодежь планирует запустить семейные туристические маршруты

"Каждый день фестиваля будет посвящен той или иной общечеловеческой традиционной духовно-нравственной ценности, важной для нашей страны. 5 марта станет днем семьи, мы планируем многих из вас пригласить в этот день на Всемирный фестиваль и рассказать о вас не только всей нашей стране, но и всему миру", - добавила она.