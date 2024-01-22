В России планируют расширить вагоны с плацкартными местами
Трансмашхолдинг планирует выпустить новый, более широкий вагон для размещения в нем плацкартных мест. Об этом сообщила замгендиректора «ТМХ Пассажирский транспорт» Валерия Шарафутдинова.
По ее словам, дополнительные 28 сантиметров позволят увеличить спальные места внутри вагонов. Общая вместительность в вагонах габарита Т станет на 11 процентов больше, чем в стандартных.
— Спальное место внутри вагона — это, наверное, боль всех пассажиров, которые используют поезда дальнего следования, особенно плацкарт. Заверяю вас, что как только вагоны в габарите Т появятся, вы больше никогда не увидите эти милые пяточки в коридоре в плацкарте, а сможете абсолютно спокойно пройти в самом вагоне и даже с большим чемоданом, — приводит слова Шарафутдиновой РИА Новости.
В РЖД планируют запретить высаживать животных из поездов дальнего следования. На текущий момент в транспортной компании уже идет подготовка изменений нормативных документов. Изменения связаны с гибелью кота Твикса.
Кот Твикс, которого проводница поезда № 71, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выкинула на мороз во время остановки в Кирове, обнаружен мертвым. Об этом сообщила хозяйка животного. Как могут наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда, — в материале «Вечерней Москвы».