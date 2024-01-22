Новый горнолыжный курорт создадут под Сочи

В горном кластере Сочи собираются построить новый горнолыжный курорт. А строить его начнут с канатной дороги. Работы начнутся уже в этом году. По информации гендиректора девелоперской компании Сергея Бачина , проект будет называться «Турьев Хутор».

И уже через пять-семь лет с его помощью «Роза Хутор» удвоится. Это будет единая зона, в которой туристы смогут кататься на лыжах и сноубордах, там будут рестораны и туристические тропы, а также увеличенное число номеров для проживания.