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Новый горнолыжный курорт создадут под Сочи

В горном кластере Сочи собираются построить новый горнолыжный курорт. А строить его начнут с канатной дороги. Работы начнутся уже в этом году. По информации гендиректора девелоперской компании Сергея Бачина, проект будет называться «Турьев Хутор».

Новый горнолыжный курорт создадут под Сочи
© runews24.ru

И уже через пять-семь лет с его помощью «Роза Хутор» удвоится. Это будет единая зона, в которой туристы смогут кататься на лыжах и сноубордах, там будут рестораны и туристические тропы, а также увеличенное число номеров для проживания.

Находиться новый курорт будет на ООПТ – особо охраняемой природной территории. Он будет соответствовать всем экологическим нормам и даст россиянам возможность насладиться природой.

Отдых в России
Сергей Бачин