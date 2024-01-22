«Эльбрус», «Архыз» и «Домбай» собираются сделать курортами-миллионниками
Горнолыжные курорты «Архыз» и «Домбай» в Карачаево-Черкесии и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии будут принимать по 1 миллиону туристов в год каждый. Такой прогноз сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе посещения курорта «Архыз».
«Туризм — реальная точка роста, все ездят и все видят это — и „Эльбрус“, и „Архыз“, и „Домбай“ в ближайшее время станут курортами-миллионниками, каждый по 1 миллиону человек будет принимать. Здесь по прошлому году по ски-пассам — 620 примерно тысяч [побывало], „Эльбрус“ [посетили] 730 тысяч», — рассказал Решетников журналистам.
Он отметил, что горнолыжные курорты развиваются, лучшее тому доказательство — большое количество туристов. Решетников подчеркнул, что на местах «начали наводить порядок» и работать с резидентами, которые не выполняли своих обязательств, не застраивали ранее выделенные участки.
«Много работы, но по „Архызу“ - два года назад здесь были пустыри, недострои, жизни на стройках не было. После того как мы начали наводить порядок, расторгать договоры с теми резидентами, кто не выполняет своих обязательств или перепродает участки, все сильно зашевелилось, и пошли инвестиции и инвесторы», — добавил он.
Курорт «Архыз» - один из крупнейших горнолыжных курортов России, флагманский курорт АО «Кавказ.РФ». Он ориентирован на активный семейный отдых и включает 27 км трасс и 8 канатных дорог. В 2023 году курорт посетили 915 тысяч туристов.
Горнолыжный курорт «Эльбрус» располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м).