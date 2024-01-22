«Эльбрус», «Архыз» и «Домбай» собираются сделать курортами-миллионниками

«Много работы, но по „Архызу“ - два года назад здесь были пустыри, недострои, жизни на стройках не было. После того как мы начали наводить порядок, расторгать договоры с теми резидентами, кто не выполняет своих обязательств или перепродает участки, все сильно зашевелилось, и пошли инвестиции и инвесторы», — добавил он.