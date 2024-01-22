Что делать на Медовых водопадах зимой?

В 30 минутах езды от курортного Кисловодска в теснине горной реки Аликоновки находится одно из самых красивых мест Карачаево-Черкесии — Медовые водопады.

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Зимой там не менее живописно, чем летом. В январе и феврале вода покрывается льдом, водопады превращаются в хрустальные декорации, на фоне которых получаются особенно удачные фотографии. При этом погода достаточно теплая, а туристов заметно меньше, чем летом, так что можно наслаждаться спокойными прогулками и не ждать в очередях в кафе.

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Легенда гласит, что раньше в скалах ущелья жили пчелы. Их мед попадал в речку, отсюда такое сладкое название у водопадов. Сейчас пчел здесь не видно, зато туристы слетаются со всей России. И для них создана вся обычная для курортных мест инфраструктура. Чем же можно заняться на Медовых водопадах кроме прогулок и поиска самых эффектных ракурсов для селфи?

Посетить «Карачаевское подворье»

Рядом с водопадами находится небольшой этномузей «Карачаевское подворье». Он расположился в уютном домике, стилизованном под сторожевую башню, обложенную крупными булыжниками. В музее собрано более тысячи экспонатов: одежда, посуда, музыкальные инструменты, старинный Коран, редчайшие групповые фотографии горцев и другие предметы из окрестных аулов. На площадке перед «башней» выставлены детская люлька, печка, прялка. Гости могут не просто смотреть и фотографировать, но и трогать экспонаты. Вход в музей — бесплатный.

Покормить осликов и пони

В нескольких шагах от подворья расположен мини-зоопарк, где обитают горные козлы, пони, ослы, лошади, бараны, кролики, цесарки, куры. Животные выглядят ухоженными. Их можно гладить и кормить угощениями, купленными тут же. А маленькие посетители зверинца могут прокатиться верхом на ослике.

Примерить наряд горца и горянки

Каждый гость при желании может предстать в образе джигита в бурке, папахе и верхом на красавце-коне. Для девушек приготовлены традиционные платья и расшитые этническим орнаментом платки. Нарядившись в шелка и встав на фоне живописного водопада, вы гарантированно получите колоритные снимки. Стоимость одной фотографии — 150 рублей.

Сфотографироваться над пропастью

Еще одна фотоплощадка — качели у обрыва, откуда открывается чудесный вид на Аликоновское ущелье. Прокатиться на них не так-то просто: девушки выстраиваются в очередь за возможность сделать селфи на фоне гор. Однако зимой такого ажиотажа нет. А чтобы не замерзнуть, можно попросить в кафе теплые пледы для таких атмосферных посиделок.

Попробовать кавказскую кухню

Шашлык, горячие хычины, травяной чай — все это есть на водопадах в изобилии, к тому же дешевле, чем в Кисловодске, да еще и с прекрасным видом на горы.

На открытой террасе установлены беседки со столиками, за которыми можно поесть традиционные хычины с мясом, сыром, картофелем и зеленью от 100 рублей. Здесь же на мангале готовят сочный шашлык из баранины. 250 грамм мяса — 500 рублей. К нему хозяева кухни предлагают хрустящий лаваш из тандыра, натуральные кавказские соусы и знаменитый зеленчукский лимонад. Из горячих напитков в зимние холода местные жители советуют попробовать чай из трав, собранных в горах Карачаево-Черкесии. Столики расположены так, что во время обеда гости могут наблюдать за струями воды, падающими со скал.

Чуть пониже расположен бассейн с прозрачной родниковой водой и форелью, которую выловят и приготовят на ваших глазах. Те, кто предпочитает есть в закрытых помещениях, может зайти в ресторан, меню там такое же.

Выбрать кавказский сувенир

Рядом находится небольшой базар, где туристы могут купить айран, сыры, мясные деликатесы, ароматные специи, домашнюю фруктовую пастилу, чурчхелу, сухофрукты, компоты, горный мед, лечебные травяные сборы и различные варенья. По словам продавцов, особой популярностью пользуется варенье из шишек, собранных в лесах Архыза. Зимой здесь готовят вкусный глинтвейн из домашнего вина и местных яблок.

На память о Карачаево-Черкесии в сувенирной лавке можно купить подарки «с кавказским акцентом» от 150 рублей. И не только традиционные кавказские кинжалы, но и казачьи игрушки или казачью одежду для детей. Зимой местные мастерицы предлагают туристам большой выбор шерстяных носков, свитеров и ковров ручной работы.

Прокатиться на карачаевской лошади