Чернышенко: турпоток по России в новогодние праздники вырос на 19%
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что туристический поток по России в новогодние праздники вырос на 19%. Об этом сообщает ТАСС.
«По предварительным данным, рост числа поездок по отношению к прошлогодним новогодним каникулам составил более полумиллиона человек, это порядка 19%. При этом средняя загрузка гостиниц — более 80%», — сказал он.
Ранее Чернышенко сообщил, что туристический поток по России по итогам прошлого года, по предварительной оценке, составил около 75 млн человек.