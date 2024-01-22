Сколько стоит отдых в самом крупном отельном комплексе Сочи

Туристические туры в «Сочи Парк Отель» на летний сезон 2024 года уже доступны для бронирования. Гостиничный комплекс, который активно сотрудничает с ведущими туроператорами, ожидает повышенного интереса к стоимости номеров на майские праздники и первую половину июня.

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«Сочи Парк Отель» 3* перешел под управление компании «Мантера» в прошлом году и продолжает укреплять партнерские отношения с туроператорами. Такие крупные игроки на рынке, как «Дельфин», Coral Travel, «Интурист», Anex и АЛЕАН, имеют гарантированные квоты мест в отеле на 2024 год. Кроме того, с отелем сотрудничают PEGAS Touristik и «Мультитур», обеспечивая моментальное подтверждение номеров.

Туры в «Сочи Парк Отель» предлагаются с авиаперелетом или наземным обслуживанием, включая опцию «Без питания» с возможностью раннего заезда и позднего выезда, зависящего от загруженности отеля, пишет Центральная Служба Новостей. Туры получают популярность среди семейных туристов и пар без детей.

Отель предоставляет разнообразную инфраструктуру, включая бассейны, пруды, парк, детские площадки и SPA-центр. Основной спрос приходится на период июнь—август, но туроператоры надеются на гибкость отеля в предоставлении более вместительных номеров.

«Сочи Парк Отель» планирует улучшать сервис и инфраструктуру в сезоне-2024, стремясь обеспечить высокий уровень обслуживания и разнообразие услуг для гостей. Этот год будет отмечен торжественными мероприятиями и приятными сюрпризами для посетителей.