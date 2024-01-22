В Хабаровском крае посещаемость глэмпингов в новогодние праздники увеличилась почти вдвое

Глэмпинги в Хабаровском крае приняли почти вдвое больше туристов в новогодние праздники по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве туризма региона.

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"В этом году в глэмпингах отдохнули свыше 600 человек, в прошлые новогодние праздники - около 350 человек", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что комфортный отдых на природе становится все более популярным в крае. Многие глэмпинги предлагают гостям рыбалку, катание на квадроциклах, снегоходах и лыжах зимой, экскурсии и сплавы по рекам летом. Цены на отдых в глэмпингах начинаются от 6-7 тыс. рублей в день за дом. Глубина бронирования составляет 3-4 месяца.

По данным министерства, в крае действует 13 глэмпингов, еще три строятся в Нанайском, Хабаровском и имени Лазо районах. Один из глэмпингов расположен на Хехцире и откроется в первом квартале 2024 года. Продолжается строительство дополнительных домиков в уже открытых глэмпингах - "Третьяково поле", "Белое озеро", "Негород", "Сысоевская слобода" и других.