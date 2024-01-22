Строительство нового горнолыжного курорта в Сочи начнется в 2024 году

В 2024 году начнется строительство канатной дороги на курорте Турьев Хутор в горном кластере Сочи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора девелоперской компании «Васта Дискавери» Сергея Бачина .

По его словам, «примерно через 5–7 лет Роза Хутор при помощи Турьего Хутора удвоится». Здесь появится зона катания, рестораны и вся необходимая инфраструктура.

Горнолыжные курорты – один из самых популярных видов зимнего отдыха среди россиян. На первом месте в этом году оказался «Шерегеш» в Кемеровской области (стал популярнее на 69%), подсчитали аналитики «Авито Услуг». Второе место занял «Эльбрус-Азау» в Кабардино-Балкарии (популярность возросла на 28%). Третье место заняла «Красная Поляна» в Краснодарском крае. Горнолыжные курорты Красной Поляны стали наиболее популярными среди россиян на новогодних праздниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, передает «Радиоточка НСН».