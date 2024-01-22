Свердловская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по развитию туризма
В топ-5 регионов-лидеров по развитию туризма в России вошла Свердловская область, оказавшись на четвёртом месте. По данным национального рейтингового агентства и ESG-лаборатория МГУ имени М. В. Ломоносова, перегнать Средний Урал удалось лишь Санкт-Петербургу, Татарстану и Краснодарскому краю.
«В группе лидеров по развитию туризма также Москва, Тюменская, Калининградская и Мурманская области, – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. – Все эти регионы продемонстрировали существенный прирост показателей, по которым оценивается уровень туристической привлекательности, за счет внедрения ESG-принципов туризма и более полного раскрытия информации об этой деятельности на официальных сайтах».
В 2023 году туристский поток в Свердловскую область составил свыше 3,5 млн поездок, а около 2 млн гостей в течение года останавливались в гостиницах и отелях региона. По данным Росстата, Средний Урал посетило за прошлый год более 30 тысяч иностранцев.
В Свердловской области работают 559 отелей, гостиниц и гостевых домов, включая отели международных гостиничных сетей, таких как Novotel, Hyatt Regency and Place Ekaterinburg и другие. Номерной фонд позволяет разместить более 50 тыс. гостей. Загрузка гостиниц в 2023 году в среднем составила 75-80%, что на 10-15% выше прошлого года, а в летний сезон достигала до 90-95%. В сфере туризма предпринимателями реализованы 83 проекта с привлечением 350 млн бюджетных средств и около 300 млн частных инвестиций.
Появилось множество всесезонных спа-центров, глэмпингов, бассейнов, ряд объектов стал доступнее людям с ОВЗ, созданы электронные путеводители, приобретено туристское оборудование.
ИА «Уральский меридиан» ранее сообщало, что в новогодние праздники Свердловскую область посетили более 300 тыс. туристов.