Свердловская область вошла в топ-5 регионов-лидеров по развитию туризма

В Свердловской области работают 559 отелей, гостиниц и гостевых домов, включая отели международных гостиничных сетей, таких как Novotel, Hyatt Regency and Place Ekaterinburg и другие. Номерной фонд позволяет разместить более 50 тыс. гостей. Загрузка гостиниц в 2023 году в среднем составила 75-80%, что на 10-15% выше прошлого года, а в летний сезон достигала до 90-95%. В сфере туризма предпринимателями реализованы 83 проекта с привлечением 350 млн бюджетных средств и около 300 млн частных инвестиций.