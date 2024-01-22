В России хотят расширить плацкартные вагоны

В России пассажиры скоро смогут путешествовать в более просторных плацкартных вагонах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя генерального директора компании «ТМХ Пассажирский транспорт» Валерия Шарафутдинова.

«Эти 28 сантиметров позволяют увеличить спальное место внутри нашего вагона. А спальное место внутри вагона — это, наверное, боль всех пассажиров, которые используют поезда дальнего следования, особенно плацкарт», — сказала Шарафутдинова.

Помимо этого, также будет увеличен проход в вагоне на пять сантиметров. Теперь пассажирам будет легче передвигаться с большими чемоданами. Планируется запустить новые вагоны до конца текущего года.