Развитие внутреннего туризма обсудили на выставке-форуме «Россия»

На грандиозной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ – День туризма и спорта. Для политиков и бизнеса это повод встретиться и обсудить развитие отрасли. Для посетителей выставки – больше узнать о красотах страны. Корреспондент «МИР 24» Анна Парпура рассказала подробности.

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Здесь даже самым маленьким горы по плечу. На выставке «Россия» каждый может взобраться на Эльбрус. В этом году региону есть чем гордиться. Прирост турпоездок на Северный Кавказ в два раза выше, чем в среднем по стране. Путешественников становится больше по всем направлениям. Внутренний туризм в моде.

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«По итогам 2023 года по внутреннему турпотоку мы превысили цифры 2019-го, доковидного года. Это в районе 75 миллионов, что удивительным образом совпадает с количеством людей, занимающихся спортом в нашей стране. Это 77 миллионов», – отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

О связи спорта и туризма говорят на ВДНХ. На выставке «Россия» целый день посвятили развитию этих отраслей. На пленарном заседании представители власти и бизнеса обсудили, как объекты спорта становятся местом притяжения для путешественников.

«Я очень рад, что те спортивные события, которые уже прошли на территории страны и еще будут в этом году, привлекут внимание не только спортсменов и тренеров из-за рубежа и РФ, но и позволят нашим гражданам узнать многое о городах России, богатстве и значении того, что мы все называем великой державой», – рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Вдохновиться на путешествие по России можно на выставке ВДНХ. В павильоне «Почувствуй Россию» собраны основные туристические направления страны. Причем почувствовать каждый регион можно в прямом смысле слова.

«Здесь представлены запахи, которые ассоциируются с Балтийским морем. С Балтикой. Первый – это живица. Можно представить себя где-то на пляже Куршской косы: леса, морской воздух», – заявила экскурсовод Ирина Кувалдина.

На выставке девять зон. Здесь можно подробно узнать, как провести отпуск на Дальнем Востоке, в городах Золотого кольца, Сибири или юге России.

«На каждом стенде есть таблички с 12 советами, чем заняться в путешествии. На севере, например, предлагают прокатиться на собачьих упряжках или сыграть на варгане», – поделилась экскурсовод Ирина Кувалдина.

Пять причин поехать в путешествие можно найти и на телеканале «МИР». В поисках уникальных туристических мест съемочные группы объехали всю Россию и страны Содружества.