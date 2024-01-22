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На развитие туризма Саратовской области выделили 82 млн рублей

82,1 млн рублей выделен Саратовской области по итогам отбора на предоставление единой субсидии на развитие туризма в 2024 году.

Саратовская область получит около 82 млн рублей на развитие туризма
© РИА Новости

Регион вошел в топ-30 субъектов с наибольшими объемами финансирования.

Субсидия может быть использована в рамках трех направлений:
  • государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры;
  • поддержка и продвижение событийных мероприятий;
  • реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования.
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