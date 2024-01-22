Саратовская область получит около 82 млн рублей на развитие туризма

На развитие туризма Саратовской области выделили 82 млн рублей
82,1 млн рублей выделен Саратовской области по итогам отбора на предоставление единой субсидии на развитие туризма в 2024 году.
Регион вошел в топ-30 субъектов с наибольшими объемами финансирования.
Субсидия может быть использована в рамках трех направлений:
- государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры;
- поддержка и продвижение событийных мероприятий;
- реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования.
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На развитие туризма Саратовской области выделили 82 млн рублей