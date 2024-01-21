Аэропорт Самары в 2023 году принял рекордное количество пассажиров

Пассажиропоток самарского аэропорта "Курумоч" в 2023 году достиг нового максимума. Он превысил рекордные показатели 2018 года, когда в областной столице проходил чемпионат мира по футболу.

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Как сообщили в пресс-службе аэропорта "Курумоч", с января по декабрь 2023 года количество пассажиров достигло 3,54 млн человек.

Отмечается, что большая часть летала внутренними рейсами - 2,88 млн человек, что на 18 % больше прошлогодних данных. Самые популярные направления - Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Кроме того, на 33 % стало больше пассажиров, летающих без пересадки в Москве.

А на международные рейсы регистрироваться стали чаще на 41 % - 660 тысяч человек за год. Чаще всего летали в Шарм-эль-Шейх и Анталью.

Также известно, что за 2023 год самарский аэропорт обработал более 2 тысяч тонн груза и почты.

А вот за прошедшие праздники в начале 2024 года "Курумоч" уже обслужил 87 750 тысяч пассажиров.

Так, с 30 декабря по 8 января уже было 677 рейсов. Меньше всего - 1 января, а больше всего - 8 января.