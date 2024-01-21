РЖД внесет изменения в правила перевозки животных

История кота Твикса, который погиб на морозе по вине нерадивого хозяина и жестокой проводницы поезда, наделала много шума. РЖД срочно вносит изменения в правила перевозки животных, чтобы подобных случаев больше не было.

Кот Твикс ехал в переноске из Екатеринбурга в Петербург в сопровождении родственника хозяина. В какое-то время любопытный кот выбрался из переноски и пошел гулять по поезду, где и встретился с проводницей. Женщина пыталась разыскать хозяина, но, не найдя его, просто выбросила кота из вагона на стоянке в Кирове.

Видео инцидента тут же распространилось по сети, зоозащитники подняли тревогу, кота искали, однако бедолага не перенес морозов и погиб.