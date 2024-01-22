Льготники могут бесплатно отдохнуть в санатории

Желание бросить всё и укатить в санаторий посещает много кого, но не каждый может себе это позволить хотя бы по финансам. Однако оказывается, что иногда можно совершенно бесплатно получить не только путёвку, но и трансфер до санатория. А кому такие бонусы доступны — объяснили эксперты.

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Кто может попасть в санаторий бесплатно Дети и взрослые с инвалидностью.

Инвалиды войны.

Участники Великой Отечественной войны.

Ветераны боевых действий, преимущественно военнослужащие. Пострадавшие от радиации на Чернобыльской АЭС или ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Как получить путёвку в санаторий

Льготным категориям государство предоставляет одну поездку в санаторий в год. Главное — чтобы в списке социальных услуг у льготника значилось санаторно-курортное лечение. Причём получить путёвку может и сопровождающий инвалида I группы или ребёнка-инвалида. Выбрать санаторий или возместить траты на уже купленную путёвку не получится: санаторий определяют лечащий врач и медкомиссия по рекомендациям конкретных специалистов. Отправляют только в санаторий, с которыми Соцфонд заключил госконтракт. Срок лечения тоже определяют медики, опираясь на диагноз и самочувствие пациента.

Какие есть варианты:

от 24 до 42 дней — для людей с инвалидностью, заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга; 21 день — для детей-инвалидов; 18 дней — для всех остальных.

заявление о предоставлении услуги; документ, удостоверяющий личность; справка по форме № 070/у из поликлиники по месту жительства. Подать документы на путёвку можно в клиентскую службу Соцфонда или через «Госуслуги ». Необходимые документы:

Как добраться до санатория