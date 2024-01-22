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«Объясняем.рф»: бесплатно в санатории могут отдохнуть льготники

Желание бросить всё и укатить в санаторий посещает много кого, но не каждый может себе это позволить хотя бы по финансам. Однако оказывается, что иногда можно совершенно бесплатно получить не только путёвку, но и трансфер до санатория. А кому такие бонусы доступны — объяснили эксперты.

Льготники могут бесплатно отдохнуть в санатории
© Секрет Фирмы

Кто может попасть в санаторий бесплатно

  • Дети и взрослые с инвалидностью.
  • Инвалиды войны.
  • Участники Великой Отечественной войны.
  • Ветераны боевых действий, преимущественно военнослужащие. Пострадавшие от радиации на Чернобыльской АЭС или ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Как получить путёвку в санаторий

Льготным категориям государство предоставляет одну поездку в санаторий в год. Главное — чтобы в списке социальных услуг у льготника значилось санаторно-курортное лечение. Причём получить путёвку может и сопровождающий инвалида I группы или ребёнка-инвалида. Выбрать санаторий или возместить траты на уже купленную путёвку не получится: санаторий определяют лечащий врач и медкомиссия по рекомендациям конкретных специалистов. Отправляют только в санаторий, с которыми Соцфонд заключил госконтракт. Срок лечения тоже определяют медики, опираясь на диагноз и самочувствие пациента.

Какие есть варианты:

  1. от 24 до 42 дней — для людей с инвалидностью, заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга;
  2. 21 день — для детей-инвалидов;
  3. 18 дней — для всех остальных.
Необходимые документы:
  1. заявление о предоставлении услуги;
  2. документ, удостоверяющий личность;
  3. справка по форме № 070/у из поликлиники по месту жительства. Подать документы на путёвку можно в клиентскую службу Соцфонда или через «Госуслуги ».

Как добраться до санатория

Местное отделение Соцфонда определяет маршрут и вид транспорта, которыми пациент будет добираться до санатория, а потом выдаёт санаторно-курортную путёвку и талон для льготного проезда. Если пациент поедет на поезде, то информацию о талоне Соцфонд автоматически передаёт в РЖД . Пациент оформляет электронный билет и указывает, что он приобретается по льготе. Если пациент отправится на автобусе, самолёте, речном или морском транспорте, то ему оформят именное направление для бесплатного проезда. Отдохнуть в санатории теперь могут и семьи военнослужащих. Но и, помимо этого, у них полно различных льгот, а каких именно — читайте здесь .

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