Туризм в России: как нацпроект сделал красивые места страны более доступными?

Россияне предпочитают отдых на родине. Если в 2022-м году турпоездки внутри страны выбрали 73 миллиона человек, то по итогам прошлого ожидается рекорд – 80 миллионов. Во многом это результат национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его цель сделать отдых увлекательным и доступным, рассказывает корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

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Здесь начинается Россия. Камчатка. Водопады и озера, ледники и вулканы. Полуостров становится все ближе для туристов.

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«В путешествии по Камчатке туристы не задерживаются в отелях. В основном только ночуют. Поэтому он должен находиться в правильной локации – на перекрестке всех дорог. Как эта гостиница. Отсюда на машине 40 минут до Тихого океана», – отметила корреспондент.«Также рядом с отелем расположены основные природные достопримечательности Камчатского края. Это южная группа вулканов: Мутновский, Вилючинский, Горелый – и другие», – сказала генеральный директор спа-отеля Елена Лассаль.

Бизнесмены готовы строить на Камчатке гостиницы и открывать курорты. Правительство в свою очередь поддержит предпринимателей доступными кредитами.

Строили с господдержкой по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» четырехзвездочный отель в Омске. Владельцы получили субсидию от государства и льготный кредит.

«Мы сейчас как раз очень вовремя открылись, чтобы максимально размещать гостей, которые приезжают в Сибирь», – отметила генеральный менеджер отеля в Омске Оксана Быстрова.

Более 200 номеров категорий стандарт, улучшенный и люкс, ресторан, фитнес-зал, переговорные.

«Для города это будет очень значимый объект, потому что не так много хороших гостиниц, не так много хорошего номерного фонда. Поэтому мы уверены, что это будет хорошая точка притяжения. Кроме того, само здание может стать визитной карточкой города», – сказал президент отеля в Омске Александр Биба.

Омск – не самое туристическое место. Тем не менее здесь есть на что посмотреть. Набирает популярность промышленный туризм. Экскурсии на завод по производству авиационных двигателей.

«Завод полного цикла: начиная с литья, механообработка. Все основные этапы производственного менеджмента. Задача – выпускать качественную продукцию, чтобы обеспечить и надежность выпускаемых двигателей», – заявил начальник учебного центра филиала завода Виктор Гребнев.

«Меня очень удивили способы обработки. Особенно то, что их целых 16 видов, чтобы собрать лишь одну деталь», – поделился турист Максим Сорокин.

Туризм в России развивается, а вот кадров не хватает. Минэкономразвития планирует открыть три центра для обучения в Татарстане, Московской области и Санкт-Петербурге.

«Среди молодежи эта сфера очень востребована сейчас. Это видно хотя бы по тому, как легко найти работу в этой сфере. То есть достаточно зайти на любой поисковик, где можно найти работу, и там тысячи предложений. Кадровый голод существует в стране очень сильный», – отметила административный руководитель программ по направлению «Туризм» Школы бизнеса МГИМО Елена Мальгина.

Кадры для туризма готовят в МГИМО. Бюджетных мест достаточно. Марине 38. Учится в магистратуре. Это ее третье образование. У женщины в Екатеринбурге свой хостел для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Это наша задача – сделать путешествия доступными для всех людей и в первую очередь для людей на инвалидных колясках, которые не могут себе позволить дорогие отели», – сказала Марина Муфферт.