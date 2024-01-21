Турпоток по России составил более 75 млн человек в 2023 году

Туристический поток по РФ превысил показатель допандемийного года и составил, предварительно, более 75 миллионов человек за прошлый год. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко .

До этого стало известно, что экскурсоводы в рамках нового проекта "Места Москвы" начнут организовывать для молодежи познавательные прогулки в увлекательных форматах по историческим местам столицы.

Как отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, российская столица представляет собой город с богатой историей. Именно в ней прошли тысячи знаменательных событий, подчеркнула она. Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве растет число туристов и бизнес-поездок. Он подчеркнул, что мировой турбизнес до сих пор восстанавливается после пандемии. Москва же не только достигла доковидных показателей, но и превзошла их.