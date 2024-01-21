Казань стала популярным направлением для коротких поездок на 23 февраля и 8 марта

На даты 23 февраля и 8 марта россияне активно бронируют отели в различных городах. Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, Казань и Иркутск, а также Санкт-Петербург и Москва входят в число самых популярных направлений для коротких поездок.

На 23 февраля большинство заказов приходится на Сочи, за которым следуют Санкт-Петербург и Москва. В то же время визиты в Казань и Иркутск запланировали примерно по 4—6% туристов.