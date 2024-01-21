Россияне раскупили путевки в Краснодарский край на 80%

В Краснодарский края уже на 80% распродана часть отелей на лето. Весной свободные места могут остаться только на август. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора «Алеан».

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«Пока номера в популярных отелях Кубани на лето есть, но уже сейчас загрузка ряда объектов достаточно высокая. Например, в Геленджике некоторые гостиницы в отдельные периоды забронированы на 70—80%», — сообщила пресс-служба туроператора «Известиям».

В прошлом году в середине января уровне бронирования был в полтора-четыре раза меньше по сравнению в этим годом.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, туроператоры усиленно стараются стимулировать покупку поездок. Ромашкин уточнил, что они предлагают клиентам оплатить 30% от стоимости путевки и обещают, что в случае каких-либо изменений возврат денег будет стопроцентным.