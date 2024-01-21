В Башкирии построят новые туристические объекты на 560 мест

В Башкирии планируют реализовать проекты по привлечению туристов. В частности, в 19 районах региона для размещения гостей из других регионов построят 46 новых туристических объектов, которые будут рассчитаны на 560 мест.

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Как отметил глава Министерства предпринимательства и туризма Рустем Афзалов, в результате в регионе будет обеспечено 1200 мест для размещения туристов.