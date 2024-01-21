В Башкирии построят новые туристические объекты на 560 мест
В Башкирии планируют реализовать проекты по привлечению туристов. В частности, в 19 районах региона для размещения гостей из других регионов построят 46 новых туристических объектов, которые будут рассчитаны на 560 мест.
Как отметил глава Министерства предпринимательства и туризма Рустем Афзалов, в результате в регионе будет обеспечено 1200 мест для размещения туристов.
Афзалов подчеркнул, что в регионе создаются все условия для отдыха вдали от городской суеты. Например, только осенью 2023 года было введено десять объектов на 37 номеров.