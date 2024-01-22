В Кисловодске в 2023 году собираемость курортного сбора выросла на 10%

"Эксперимент по развитию курортной инфраструктуры действует на Ставрополье уже пять лет. За все время участия в программе по курортному сбору Кисловодск установил новый рекорд. За 12 месяцев 2023 года сумма курортного сбора составила 254 миллиона рублей, что на 23 миллиона превысило плановые показатели. По отношению к 2022 году за аналогичный период рост уплаты составил 10%", - сказал Моисеев.