Популярные отели Сочи распродали все номера на начало весны

С 1 по 7 марта в «Сириусе» пройдет Всемирный фестиваль молодежи, на который съедется несколько десятков тысяч человек из разных стран. Как следствие, в популярных гостиничных комплексах Сочи свободных номеров не осталось.

© tourdom.ru

Так, в отеле Bridge Resort 4* все забронировано с 1 по 7 марта, в «Сочи Парк Отеле» 4* – с 26 февраля по 6 марта, в «Бархатных сезонах» 4* – с 26 февраля по 12 марта. Не осталось вариантов в начале первого весеннего месяца и в разбросанном по поселку комплексе Sirius Hotels.

Впрочем, отдохнуть в начале марта в «Сириусе» можно, хотя предложение слегка ограничено. Если в феврале «Островок» предлагает около 180 вариантов, то в первую неделю марта на полсотни меньше. При этом в основном свободны мини-отели и апартаменты. Хотя можно остановиться в пятизвездочном Radisson Collection Paradise Resort and Spa – самый простой номер с видом на горы обойдется примерно в 45 тыс. руб. за ночь. Остались пока места и в трех «четверках». Стоимость проживания выше, чем в феврале. Например, Riffos поднял ценник на 3 тыс. руб. – ночь на двоих с завтраком будет стоить 9 тыс. руб. В отеле Citrus прайс также вырос, правда не так сильно: 7906 руб. в феврале и 8732 руб. в начале марта.

При желании можно найти и куда более дешевые варианты. Скажем, в апарт-отеле «Калипсо» поселят за 3001 руб. за ночь. Но без питания и до центра поселка придется идти около 3 км.