Ставрополье на новогодние праздники посетили на 30% больше туристов

Ставропольский край во время новогодних каникул принял на 30% больше отдыхающих. Всего регион посетили 250 тысяч человек.

«Относительно новогодних праздников видим прирост по загрузке, бронирование было порядка 90 92%. Новогодние праздники прошли с цифрой 250 тысяч человек. (…) Видим увеличение туристов на 30% на новогодние праздники», — сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов на совещании по вопросам развития туристической отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе.

Кавказские Минеральные Воды являются одним из старейших курортных регионов России и включают в себя четыре города-курорта. На этой территории находятся более 130 минеральных источников и озеро Тамбукан с запасом лечебной грязи. В санаториях Кавминвод посетителям предлагают лечебные, оздоровительные и реабилитационные программы. Санаторно-курортная отрасль края включает 658 санаториев, гостиниц и пансионатов на 55 тысяч мест размещения.