Аналитики назвали самые популярные направления у россиян в прошедшие праздники

Специалисты изучили публикации пользователей «Одноклассников», которые они выкладывали в период с 30 декабря по 8 января, находясь в поездках.

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Аналитики социальной сети «Одноклассники» провели исследование и выяснили, куда россияне чаще всего ездили на прошедших новогодних праздниках. Результаты приводит пресс-служба платформы.

Чтобы выявить топ-10 направлений, аналитики изучили публикации пользователей ОК, которые они выкладывали в период с 30 декабря по 8 января, находясь в поездках. Оказалось, что самым популярным городам у россиян на зимних каникулах была Москва. На втором месте по числу упоминаний на страницах и в сервисе «Увлечения» – Сочи, а замыкают тройку лидеров различные города Золотого кольца России.

Пресс-служба соцсети «Одноклассники»

В десятку самых популярных направлений также вошли Санкт-Петербург, Иркутск, Республика Дагестан, города и регионы Дальнего Востока, Республика Алтай, Кольский полуостров и Тюменская область.

Аналитики ОК отметили, что в рамках исследования было изучено свыше 100 тысяч публикаций о путешествиях пользователей. Причем больше половины постов (55%) россияне выкладывали с фотографиями, а 15% — с видео.