Покоряющие Арктику на зеленом "Москвиче" путешественники доехали до Удачного
Вчера в город Удачный в Мирнинском районе Якутии на автомобиле "Москвич" 1981-го года выпуска прибыли блогеры-путешественники Алексей Жирухин и Александр Еликов, сообщает Telegram-канал администрации Мирнинского района.
Отважные автомобилисты едут на ретро-автомобиле, который называют "Полярник", через города Мирный и Удачный, а также села Оленек и Саскылах. Такой маршрут можно преодолеть только в холодное время года - по зимникам.
Александр и Алексей любят ставить рекорды и составляют уникальные арктические маршруты. Отправляются в такие труднодоступные места, куда еще не доезжал легковой автомобиль. Вот и в этот раз пытаются показать, что до большинства мест в нашей стране можно добраться на обычной машине.
В каждом населенном пункте Якутии гостей встречают по заведенному обычаю, показывают достопримечательности, фотографируют и снимают на видео. В Мирном "Полярник" встречал местный "Москвич" синего цвета, который тоже до сих пор на ходу.
"В Якутию мы поехали по зимнику из Усть-Кута в Мирный. На протяжении более 1000 километров нет никаких заправок, поэтому необходимо взять с собой дополнительное топливо. Мы заправили полный бак и несколько канистр общим объемом 130 литров" - пишет Александр Еликов об экстремальной поездке ВКонтакте.