Покоряющие Арктику на зеленом "Москвиче" путешественники доехали до Удачного

Вчера в город Удачный в Мирнинском районе Якутии на автомобиле "Москвич" 1981-го года выпуска прибыли блогеры-путешественники Алексей Жирухин и Александр Еликов, сообщает Telegram-канал администрации Мирнинского района.

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Отважные автомобилисты едут на ретро-автомобиле, который называют "Полярник", через города Мирный и Удачный, а также села Оленек и Саскылах. Такой маршрут можно преодолеть только в холодное время года - по зимникам.

Александр и Алексей любят ставить рекорды и составляют уникальные арктические маршруты. Отправляются в такие труднодоступные места, куда еще не доезжал легковой автомобиль. Вот и в этот раз пытаются показать, что до большинства мест в нашей стране можно добраться на обычной машине.

В каждом населенном пункте Якутии гостей встречают по заведенному обычаю, показывают достопримечательности, фотографируют и снимают на видео. В Мирном "Полярник" встречал местный "Москвич" синего цвета, который тоже до сих пор на ходу.