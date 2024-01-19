Гостиницы Крыма не настроены снижать цены на летний сезон

Руководитель одной из сетей гостиниц в Крыму рассказала порталу TourDom.ru, какой ценовой политики намерены придерживаться отельеры полуострова летом-2024.

© Tourdom

По ее словам, большинство отелей не намерено опускать ценники ниже уровня прошлого года: «Дороже, чем летом 2023-го, не будет, но падать некуда. Издержки заметно выросли из-за инфляции, а работать себе в убыток нет смысла».

Как отметила топ-менеджер, в прошлом высоком сезоне некоторые объекты размещения с большим номерным фондом ставили цель заполнить номера любой ценой, невзирая на рентабельность. Скидки по бронированиям lust minute достигали 40%. Ночь в гостиницах 4* порой стоила 5 тыс. руб., что не позволяло зарабатывать. Общий настрой отельеров на предстоящее лето – не ронять цены.

Пока тарифы, выставленные крупными гостиницами, даже с учетом акций раннего бронирования (скидки составляют 15–20 %) заметно выше 5 тыс. руб. в сутки. Например, размещение в «Ялта Интурист» с 8 по 9 июня предлагается от 10 тыс. руб.

Забронировать номер на те же даты в санатории «Форос» можно за 10,9 тыс. руб.

Другой вопрос, удастся ли отельерам придерживаться запланированной жесткой ценовой политики. Вероятно, это будет зависеть от спроса в ходе сезона, именно на летние продажи придутся основные объемы, ведь глубина бронирований крымских гостиниц в последние годы составляет в среднем 2 недели.

Что касается ранних продаж, то их темпы сейчас примерно на 20% превышают те, что были в январе 2023-го, но пока бронируют в основном туристы, «привязанные» к конкретным датам отдыха или нуждающиеся в номере определенной категории, например, для большой семьи.