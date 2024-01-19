Необычные поезда запустят из Самары в феврале и марте

Новое направление тематических поездов подготовили для жителей Самарской и Пензенской областей. Первые поездки запланированы уже в феврале 2024 года. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги (КЖД).

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«В феврале и мае можно отправиться на тематическом поезде из Самары и Пензы в Тулу, здесь предусмотрены увлекательные программы», – сообщили в пресс-службе.

Туристам, которые решат отправиться по железной дороге в город самоваров и пряников, можно выбрать программу. Всего их три:

«Куликовская битва: сражение, определившее дальнейший ход истории России»;

«История Государства Российского. Тульский Край;

«Яркие выходные в Туле».

Кроме того, в марте и июне текущего года можно совершить путешествие из Самары и Саранска в Кострому. Как пояснили в КЖД, история города неразрывно связана с великим князем Юрием Долгоруким и является колыбелью династии Романовых. Также Кострома известна как ювелирная столица России и родина Снегурочки.