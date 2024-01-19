Необычные поезда запустят из Самары в феврале и марте
Новое направление тематических поездов подготовили для жителей Самарской и Пензенской областей. Первые поездки запланированы уже в феврале 2024 года. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги (КЖД).
«В феврале и мае можно отправиться на тематическом поезде из Самары и Пензы в Тулу, здесь предусмотрены увлекательные программы», – сообщили в пресс-службе.
Туристам, которые решат отправиться по железной дороге в город самоваров и пряников, можно выбрать программу. Всего их три:
- «Куликовская битва: сражение, определившее дальнейший ход истории России»;
- «История Государства Российского. Тульский Край;
- «Яркие выходные в Туле».
Кроме того, в марте и июне текущего года можно совершить путешествие из Самары и Саранска в Кострому. Как пояснили в КЖД, история города неразрывно связана с великим князем Юрием Долгоруким и является колыбелью династии Романовых. Также Кострома известна как ювелирная столица России и родина Снегурочки.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в России запустили движение по первому мосту из алюминиевых сплавов. Объект расположен в Нижегородской области, его длина чуть более 70 метров.