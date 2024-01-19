В КЧР поддержали и реализовали более 100 проектов в сфере туризма за два года

Свыше 100 проектов на общую сумму 738,2 млн рублей поддержали и реализовали в Карачаево-Черкесии в 2022-2023 года по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщил министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев на совещании по развитию туротрасли в СКФО под председательством главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

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"За два года по программе в республике реализовано и поддержано 107 проектов на общую сумму 738,2 млн рублей, в том числе по созданию модульных некапитальных средств размещения, туристско-информационных центров, приобретение туристского оборудования и иные проекты", - сказал Текеев.

Министр отметил, что в рамках грантовой поддержки в КЧР реализовали 13 проектов по строительству пунктов придорожного сервиса в едином архитектурном стиле вдоль федеральных и региональных автомобильных дорог. Объекты включают в себя пространства для отдыха, кофейни, минимаркеты, парковки и санитарно-техническую зону, что позволит сделать путешествие гостей Карачаево-Черкесии более комфортным.