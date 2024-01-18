В санаторий за 25 тыс. рублей: сколько стоят путевки в Кабардино-Балкарию
Туроператоры выделяют Кабардино-Балкарию как перспективное санаторно-курортное направление, несмотря на то, что ее популярность пока не достигает уровня Кавказских Минеральных Вод. Согласно экспертам АТОР, регион обладает потенциалом для укрепления своих позиций и привлечения инвестиций. В Кабардино-Балкарии, в отличие от Кавказских Минеральных Вод с их более чем сотней оздоровительных объектов, количество качественных санаториев ограничено, что создает условия для спокойного отдыха по доступным ценам.
Санатории региона предлагают широкий спектр лечебных услуг, включая терапии для заболеваний различных систем организма. Они также предлагают уникальные процедуры, такие как грязевые аппликации и лечение минеральной водой. Престижные санатории, в том числе «Чайка» и «Долина нарзанов», известны современными методами лечения и разнообразием процедур.
По данным Coral Travel и FUN&SUN, спрос на отдых в Кабардино-Балкарии показывает положительную динамику. Санатории региона пользуются стабильным спросом благодаря привлекательному сочетанию цены и качества, и уже сейчас активно бронируются на весенне-летний сезон 2024 года, пишет Центральная Служба Новостей.
Сергей Ромашкин из АТОР отмечает, что для развития санаторного сегмента важны не только строительство новых объектов, но и соответствие современным потребительским требованиям, а также активное продвижение. Он подчеркивает, что строительство санатория требует больше времени и финансовых затрат, чем отеля.
Также важным аспектом является транспортная доступность региона. Хотя в Нальчике есть аэропорт, высокие тарифы на авиаперевозки иногда заставляют туристов искать альтернативные пути добраться до Кабардино-Балкарии.
Эксперты уверены в большом потенциале санаторно-курортной отрасли Кабардино-Балкарии для привлечения инвестиций и расширения предложений для отдыхающих.