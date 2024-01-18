В России могут разрешить заселение в отели по загранпаспорту

Минэкономразвития внесло в Правительство на утверждение план мероприятий по изменению нормативно-правового регулирования в сфере туризма, один из его пунктов предусматривает включение загранпаспорта в список документов для оформления при заселении. Об этом 18 января сообщает «Интерфакс».

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Об этом говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Альшевских.

«По вопросу регистрации туристов по месту пребывания в гостиницах по заграничному паспорту Минэкономразвития сообщает, что проект плана мероприятий реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата «Туризм» подготовлен и внесен в Правительство РФ», — указывается в документе.

Уточняется, что один из пунктов проекта предусматривает включение загранпаспорта в список документов, на основании которых можно зарегистрироваться в отеле.