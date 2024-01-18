В РСТ сообщили о почти полной брони отелей Мурманской области до конца марта

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Отели Мурманской области практически полностью забронированы до конца марта 2024 года, организованный турпоток в регион вырос до двух раз, в том числе благодаря притоку туристов из Китая. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

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"Туроператоры сообщают о росте организованного турпотока в Мурманскую область этой зимой на 50-100%, причем не только за счет российских, но и иностранных путешественников, прежде всего китайцев. В гостиницах практически не осталось мест до конца марта", - говорится в сообщении.

По данным комитета по туризму Мурманской области, более 93 тыс. туристов посетило Мурманскую область в новогодние праздники. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года Загрузка многих гостиниц и туристических комплексов доходила до 90%, рассказал председатель комитета Александр Елисеев, слова которого приводят в РСТ. Он отметил, что лидером по турпотоку в новогодние даты уже не первый год становится кластер "Хибины" в границах городов Кировск и Апатиты.

Зимний сезон в Мурманской области начинается в сентябре - с этого месяца можно наблюдать северное сияние - и продолжается до середины апреля, напомнили в союзе.

"Главная цель туристов зимой - увидеть северное сияние, а в нынешнем году благодаря вспышкам на солнце это уникальное природное явление можно наблюдать довольно часто", - подчеркнули там.