Туроператоры отметили рост спроса на летние путевки в Крым

Бронирование отелей и туров на лето в Крым начало расти рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет от 50 до 100%. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии. По их данным, туристы в прошедшие новогодние каникулы были очень активны, прирост заказов составил 80%. Однако, к сожалению, до восстановления спроса далеко. В союзе отметили, что важную роль для роста продаж играют привлекательные цены – весной они будут ниже прошлогоднего уровня, а на лето вырастут на 7%.