На Ставрополье заключили первые соглашения для работы в курортных ОЭЗ

"Для привлечения инвесторов планируется создание особых экономических зон. <…> Заключено уже по этим инвестплощадкам десять соглашений по реализации инвестиционных проектов на общую сумму 35 млрд рублей. До середины февраля планируется заключить соглашения еще на 130 млрд рублей в целях строительства объектов санаторно-курортного обеспечения", - сказал он.