Лыжные курорты Челябинской области набирают популярность у туристов

Среди российских туристов растет интерес к горнолыжным курортам Южного Урала. Об этом свидетельствуют увеличивающийся там интернет-трафик и количество звонков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «МегаФона», только за последнюю неделю декабря трафик на ГЛЦ вырос на 27% по сравнению с началом месяца, а число абонентов — на 12%.

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«Поток туристов на горнолыжных курортах Южного Урала традиционно растет с наступлением зимних каникул — вместе с этим увеличиваются объем трафика и количество звонков, которые совершают челябинцы и гости из соседних регионов. Отдыхающие традиционно выкладывают фото в соцсети, пользуются поисковиками, картами и системами бронирования», — рассказали в компании.

Там добавили, что для обеспечения туристов связью компании обновляют телеком-оборудование на территории ГЛЦ. Например, недавно новая базовая станция сотовой связи с поддержкой скоростного интернета 4G появилась в горнолыжном центре «Райдер» в Миассе. Ранее скорость передачи данных и качество звонков улучшили на ГЛЦ «Завьялиха» и «Аджигардак».

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