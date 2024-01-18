РЖД запустят два круговых поезда из Москвы через Мурманск и Петрозаводск

ОАО «РЖД» запустит круговой поезд из Москвы через Петрозаводск и Мурманск с 31 января и круговой поезд из Москвы через Петрозаводск с 2 февраля 2024 года, они будут курсировать с использованием вагонов из состава Деда Мороза. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Для тех, кто мечтает увидеть северное сияние и карельские рассветы, мы запускаем сразу два круговых поезда с использованием вагонов из состава зимнего волшебника. Так, поезд №932 «К северному сиянию на поезде Деда Мороза» по маршруту Москва – Петрозаводск – Мурманск – Сортавала – Москва отправлением по средам с 31 января по 2 сентября; поезд №930 «В Карелию на поезде Деда Мороза» по маршруту Москва – Петрозаводск – Сортавала – Петрозаводск – Москва отправлением по пятницам с 2 февраля по 13 сентября», – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в вагонах поезда Деда Мороза есть все необходимое для комфортного путешествия.

«В рамках путешествий туристы: познакомятся с уникальной природой Карелии и Заполярья; встретят рассвет на берегу Онежского озера; посетят экспозицию поезда Деда Мороза и горный парк «Рускеала»; увидят знаменитый ледокол «Ленин»; побывают на краю земли в пос. Териберка. Благодаря концепции «поезд – отель» (ночь – в пути между городами, а днем – осмотр достопримечательностей), туристы не только экономят время и деньги, но и посещают красивейшие заповедные уголки, куда сложно попасть самостоятельно», – пояснили в пресс-службе.