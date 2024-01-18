В ЕР рассказали о работе над новым законом о туризме

Депутаты фракции «Единая Россия» готовят предложения по развитию внутреннего туризма, которые будут отражены в новом базовом законе. Правительство планирует внести закон на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, рассказал член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков.

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Фракция «Единая Россия» сейчас готовит предложения в закон, который определит основные параметры и критерии поддержки туристической сферы, предоставит инвесторам возможности для развития. Закон определит понятийный аппарат, будет способствовать развитию новых сфер туризма, отметил парламентарий.

Он обратил внимание, что действующий закон о туризме, принятый еще в середине 90-х годов, морально устарел. Новая редакция документа будет содержать положения, направленные на развитие таких видов туризма, как автомобильный, круизный, железнодорожный, детский и патриотический.

Сейчас активно развивается экологический туризм. В прошлом году было принято решение о возможности размещения туристических объектов на природных территориях, сейчас многие активно строят нестационарные средства размещения. Мы также хотим эти решения в рамках базового закона утвердить, объяснил Волоцков.