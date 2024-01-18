Чегемская зима: маршрут по ущелью на случай, если наскучили лыжи

Зимний отдых в горах может и должен быть разнообразным. Рассказываем, что делать туристам, которые пресытились горнолыжными развлечениями или вовсе обходят их стороной. Речь пойдет о Чегемском ущелье — одном из любимых зимних направлений в Кабардино-Балкарии, едва ли не втором после Приэльбрусья. Дорога туда несложная, без резких подъемов и слишком уж каверзных мест. Зато впечатлений и отличных фотографий вы получите целую кучу.

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Ледяные замки

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В Чегемском ущелье сразу несколько водопадов. Малый Адай-Суу зимой особенно впечатляет, а путь к нему еще проще, чем в теплое время года. Дело в том, что тропой становится замерзшее русло горной речушки — той самой, что эффектно стекает со скалы.

Большие водопады в Чегемской теснине еще более захватывающее зрелище. В этом году зима выдалась не слишком холодной, так что карстовые водопады, традиционно превращающие высокие стены теснины в ледяные замки, замерзли лишь частично. Но виды все равно впечатляющие. К тому же здесь, от самого въезда в теснину на окраине села Хушто-Сырт до площадки у водопадов, вы найдете немало кафешек и лавок со специями, медом, сладостями, шалями, носочками, магнитиками на холодильник и прочими сувенирами.

В небе и на земле

Парадром «Флай Чегем» — уникальное место, где климат и роза ветров позволяют летать на парапланах с апреля по октябрь. А иногда даже зимой. Путь несложный: надо ехать по ущелью выше Чегемских водопадов и не проглядеть указатель по левой стороне. Дорожка уведет налево и вверх. Через пару минут вы окажетесь на уютной полянке.

Если погода нелетная, тут еще есть зиплайн и тарзанка. Имеется и другая весомая причина побывать на парадроме зимой: хычины в кафе поразят в самое сердце своими размерами и вкусом. Относительно недавно тут также открылся глэмпинг, а тишина и виды стоят того, чтобы остановиться здесь хотя бы на одну ночь. И, конечно, тут можно погулять вокруг. Только сначала посоветуйтесь с сотрудниками парадрома, в какую сторону ходить можно, а куда — не стоит. Все же зимой в горах нельзя выбирать направления на авось. Впрочем, как и в любое время года.

Древние усыпальницы

Нагулявшись и переночевав на парадроме, лучше не отправляться вниз сразу, а проехать еще немного вверх по ущелью до Эль-Тюбю. Это живописное село, в котором древняя балкарская архитектура в прямом смысле прорастает в современную. В центре Эль-Тюбю прямо между несколькими жилыми домами возвышается башня Малкаруковых, строение в сванском стиле, единственное в своем роде в республике (если не считать современную стилизацию на территории парадрома).

Башня — не единственная достопримечательность села. Недалеко от нее, за мостиком, возвышается мемориал «Сто шагов к Кайсыну». Стена начинается у памятника поэту Кайсыну Кулиеву, неподалеку от сельской мечети, и тянется вдоль дороги, ведущей к сакле, где родился литератор. Тут можно прогуляться, почитать стихи, начертанные на мраморных плитах, вмонтированных в стену, а затем осмотреть территорию усадьбы.

В Эль-Тюбю также находится знаменитый склеповый комплекс. Одна из самых удобных тропинок к нему начинается все у той же кулиевской стены. Вид от древних усыпальниц открывается чудесный, а путь не слишком сложный или длинный. Пространство между склепами поросло можжевельником, а останков внутри строений давно нет, так что даже самым впечатлительным пугаться нечего.

Альтернативный маршрут