Аэропорт Волгограда обслужил рекордное количество пассажиров в 2023 году

В прошлом году пассажиропоток международного аэропорта Волгограда увеличился на 12,6% по сравнению с 2022 годом.

© pxhere

Всего было обслужено 1 571 246 человек, из них 1 488 303 – на внутрироссийских направлениях, 82 943 – на международных, сообщили представители воздушной гавани. Также было перевезено свыше 989 тонн грузов и почты.

13 авиакомпаний выполняли рейсы по 19 направлениям. Самыми популярными из них стали Москва, Санкт-Петербург, Анталья, Екатеринбург, Ереван, Баку и Новосибирск.

Кроме того, в 2023 году было восстановлено авиасообщение со Стамбулом (впервые с 2018 года). Стали развозить пассажиров из Волгограда и в Дубай. Рейсы в этом направлении были отменены с 2020 года.