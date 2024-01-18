Аналитики составили топ популярных российских горнолыжных курортов

Горнолыжные курорты – один из самых популярных видов зимнего отдыха среди россиян. На первом месте оказался «Шерегеш» в Кемеровской области (стал популярнее на 69%), подсчитали аналитики «Авито Услуг».

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Второе место занял «Эльбрус-Азау» в Кабардино-Балкарии (популярность возросла на 28%). Третье место заняла «Красная Поляна» в Краснодарском крае, сообщает «Федерал пресс».

Горнолыжные курорты Красной Поляны стали наиболее популярными среди россиян на новогодних праздниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Эксперты изучили бронирования отелей в населенных пунктах рядом с крупнейшими горнолыжными комплексами страны. Самыми популярными оказались курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром».