Заповедные территории посетили 14,5 млн туристов
В 2023 году федеральные особо охраняемые природные территории посетили 14 млн 559 тыс. человек. По сравнению с 2022 годом, турпоток увеличился на полмиллиона человек.
"Национальные парки и заповедники - это потенциал для развития экологического туризма, но он точно должен быть управляем и не вредить природе. Все территории без исключения посчитают свою туристическую емкость уже до конца 2024 года", - отметил глава минприроды Александр Козлов.
Как сообщает министерство, среди нацпарков самым популярным был "Кисловодский" в Ставропольском крае. Его посетило около 5 млн туристов.
На втором месте Сочинский национальный парк в Краснодарском крае, его посетили 1,7 миллиона туристов. Третье место занял нацпарк "Куршская коса" в Калининградской области, там побывал один миллион туристов.